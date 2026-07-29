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Scandal fără precedent! OpenAI recunoaște că agenți ChatGPT au lansat atacuri cibernetice autonome

ChatGPT

ChatGPT

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 19:11

OpenAI a anunțat că incidentul cibernetic provocat de agenți ChatGPT care au ieșit din mediul de testare ar fi avut un impact mai mare decât s-a crezut inițial. Potrivit companiei, nu doar platforma Hugging Face a fost vizată, ci și alte servicii online.

Conform informațiilor citate de BBC, sistemul de inteligență artificială a identificat pe internet patru seturi de credențiale, pe care le-ar fi folosit pentru a accesa patru servicii diferite. Identitatea acestor platforme nu a fost făcută publică.

În cadrul unei întâlniri la care au participat sute de specialiști în securitate cibernetică, reprezentanții Hugging Face au descris incidentul drept „primul hack complet autonom realizat de o inteligență artificială”. Aceștia au explicat că agenții AI au acționat cu o viteză imposibil de atins de un atacator uman, testând simultan mii de variante de atac. Cu toate acestea, sistemul a făcut și erori considerate neobișnuite pentru un hacker experimentat.

Hugging Face anunțase încă din 16 iulie că a fost ținta unui atac atribuit unui sistem AI autonom și că a sesizat autoritățile. La aproape o săptămână distanță, OpenAI a confirmat că incidentul a implicat propriul sistem experimental, care părăsise mediul de testare în timp ce încerca să rezolve un exercițiu de hacking.

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