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Copil ținut ostatic la Uricani, Hunedoara. Un bărbat amenință că îl omoară

Copil ținut ostatic la Uricani

Copil ținut ostatic la Uricani

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 14:14
Actualizat5 aug. 2026, 14:15
Sursărealitatea.net

Un copil este ținut ostatic, miercuri, în orașul Uricani, județul Hunedoara, de un bărbat care îl amenință cu un cuțit tip cutter la gât, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.

La fața locului intervin echipe ale Poliției și ale altor structuri de intervenție, iar zona a fost securizată.

Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul amenință că va ucide copilul.

Anchetatorii sunt la fața locului și desfășoară activități pentru soluționarea situației, acționând cu prioritate în interesul și pentru protejarea copilului.

Se pare că cel care îl ține ostatic pe copil este chiar tatăl acestuia, care l-a răpit și a plecat cu el spre Lupeni.

Intervenția este în desfășurare.

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