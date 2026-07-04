Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată de urgență la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 16:35

O fetiță în vârstă de 11 ani a fost la un pas să se înece, sâmbătă după-amiază, pe o plajă din stațiunea Mamaia. Copila a fost scoasă din apă în stare gravă, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

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