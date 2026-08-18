Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare. Programul pregătit de Ministerul Mediului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 18:15

Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul unui nou program prin care românii care produc energie electrică pentru propriul consum vor putea primi finanțare pentru instalarea unor baterii de stocare.

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