Fost președinte CSM, reacție dură după declarațiile lui Bolojan: „Cel mai cutremurător dispreț față de statul de drept exprimat de un premier după Revoluție”.

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat dur declarațiile premierului Ilie Bolojan despre acțiunea în instanță deschisă de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului. Mateescu îl acuză pe șeful guvernului că are o atitudine care subminează direct principiile statului de drept.

Fostul judecător CSM Bogdan Mateescu lansează un avertisment extrem de dur după declarațiile premierului, pe care le consideră „probabil cel mai cutremurător dispreț exprimat în cuvinte în fața unei țări întregi de un prim‑ministru necomunist față de principii esențiale pentru un stat de drept, pentru o democrație”. Mateescu critică ideea transmisă public potrivit căreia „orice decide instanța aplicăm doar dacă vrem noi”.

„O hotărâre judecătorească ar putea fi aplicată doar dacă vrea guvernul”

Bogdan Mateescu explică implicațiile grave ale unei asemenea poziții, oferind exemple concrete: – o hotărâre prin care se anulează un proces‑verbal, o amendă sau închiderea unei companii „s-ar putea să nu fie aplicată decât dacă vrea guvernul”; – o achitare „s-ar putea să nu vă scoată din arest decât dacă vrea guvernul”; – anularea unui act emis cu exces de putere „s-ar putea să nu fie pusă în executare decât dacă vrea guvernul”; – recunoașterea unor drepturi salariale sau de pensie „s-ar putea să nu fie aplicată decât dacă vrea guvernul”. „Și așa mai departe”, avertizează fostul președinte CSM, subliniind că astfel de precedente pot anula, în practică, rolul justiției.

„Distrugerea justiției ne va afecta pe toți mai mult decât vă puteți imagina”

Mateescu descrie și contextul social în care aceste declarații sunt primite: „Știu că motorina e 11 lei și că mulți dintre voi înghețați în case, fără căldură și fără apă caldă, privind în gol circuri ieftine din partea celor care trebuie să vă asigure un trai decent”. El spune că mulți trăiesc „cu teamă, în sărăcie, cu nevoi, cu greutăți”, dar insistă că atacurile la adresa justiției sunt un pericol și mai mare: „Vă rog să știți, să fiți convinși că distrugerea justiției, așa cum e ea, cu bune și mai puțin bune, ne va afecta pe toți mai mult decât vă puteți imagina acum.”

Fostul judecător CSM își încheie mesajul cu un avertisment: „Deschideți, vă rog, cărțile de istorie începând cu anul 1947.”