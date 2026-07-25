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MApN, după doborârea unei noi drone intrate ilegal în spațiul aerian al României: resturile aparatului sunt căutate într-o zonă nepopulată

F16

F16

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:30

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că o a doua dronă a fost doborâtă de Forțele Aeriene Române. Aparatul a intrat neautorizat în spațiul aerian al țării sâmbătă, 25 iulie, și a fost detectat de radare la ora 08:22, în apropierea graniței cu Ucraina.

Două avioane F-16 Fighting Falcon, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au interceptat drona și au aplicat procedurile de identificare și neutralizare. Aparatul a fost doborât în condiții de siguranță, într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

 Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile”, a anunțat MApN.

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