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Militar găsit mort în postul de pază al unei unități din Mizil. Procurorii militari au deschis o anchetă

MApN

MApN

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat21 aug. 2026, 09:57
SursăRealitatea.net

Un militar aflat în serviciul de pază la Unitatea Militară 0514 din Mizil a fost găsit decedat în post. Bărbatul păzea poarta unității în momentul în care s-a produs tragedia, iar descoperirea a dus la activarea imediată a procedurilor de urgență. Ancheta este coordonată de procurorii militari, care trebuie să stabilească împrejurările exacte ale morții.

Cazul, cercetat inițial ca deces suspect

Autoritățile judiciare au fost alertate imediat după descoperirea militarului. Cazul a fost încadrat inițial drept deces suspect produs în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Cercetările vizează atât momentul în care a survenit moartea, cât și evenimentele petrecute anterior în zona postului de pază, potrivit presei locale.

Ipoteza potrivit căreia militarul ar fi fost împușcat nu este confirmată în acest moment. Anchetatorii urmează să stabilească mecanismul producerii decesului și dacă în incident au fost implicate și alte persoane. Până la finalizarea verificărilor preliminare, circumstanțele tragediei rămân neclare.

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