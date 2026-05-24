Premieră! România a trimis 4.000 de oi în Algeria cu avionul

România a realizat primul transport aerian cargo de ovine către Algeria, livrând peste 4.000 de animale în cadrul unei operațiuni descrise ca o premieră logistică în exportul zootehnic, a anunțat duminică Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit ANSVSA, transportul a fost efectuat cu avioane cargo și a ajuns la destinație în aproximativ două ore și jumătate, în condiții de siguranță. Alte transporturi similare sunt programate în perioada următoare.

„Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acesta a subliniat eficiența noii metode de transport și impactul asupra bunăstării animalelor, comparativ cu transportul maritim.

„Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile. Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare”, a mai afirmat oficialul.

ANSVSA a precizat că Algeria a decis ca întreg necesarul de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid al-Adha, să fie asigurat exclusiv din România, în contextul extinderii colaborării comerciale dintre cele două state.