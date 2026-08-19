Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit. De ce evită navele ruta strategică

Publicat 19 aug. 2026, 07:23 Sursă Realitatea.Net

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit, pe fondul incertitudinii privind redeschiderea completă a acestei rute strategice, după blocada instituită în timpul războiului din Iran. Potrivit datelor Kpler, doar șase nave de marfă au traversat strâmtoarea marți, sub nivelul din ziua precedentă și sub media ultimelor zece zile, relatează Reuters.

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