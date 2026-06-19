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Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor

Tristan Tate are un nou dosar penal. Foto/Arhivă

Tristan Tate are un nou dosar penal. Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat19 iun. 2026, 14:35
SursăRealitatea.Net

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Tristan Tate și a complicei sale, Georgiana Naghel, într-un nou dosar penal. Acuzațiile vizează infracțiuni de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire.

Dosarul actual s-a format în urma disjungerii dintr-o cauză mai veche a DIICOT, în care cei doi fuseseră deja trimiși în judecată alături de frații Andrew Tate și o altă inculpată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Răzbunare pe rețelele de socializare și imagini compromițătoare

Conform rechizitoriului, în luna octombrie a anului 2021, Georgiana Naghel a accesat fără drept contul protejat prin parolă al uneia dintre victimele traficului de persoane.

„În scop de răzbunare, inculpata a postat pe contul de socializare al victimei materiale obținute ilegal, care o înfățișau pe aceasta în ipostaze compromițătoare”, arată procurorii DIICOT.

Bătută pentru că a refuzat să mai producă materiale pornografice

Anchetatorii au stabilit că, tot în octombrie 2021, victima a fost agresată fizic chiar în imobilul deținut de rețea în județul Ilfov. Femeia refuzase să mai continue realizarea de materiale cu caracter pornografic și ceruse permisiunea să plece din acea casă.

Drept „pedeapsă”, la instigarea directă a lui Tristan Tate, Georgiana Naghel a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate.

Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor

DIICOT a înaintat noul dosar spre soluționare Tribunalului Ilfov.

Procurorii precizează că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului către instanță, procedură care nu înfrânge în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații până la o decizie definitivă a judecătorilor.

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