Economie· 1 min citire

Apa potabilă de la Iași va ajunge la 250.000 de basarabeni prin patru subtraversări ale Prutului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 17 aug. 2026, 09:53

Apa potabilă din sistemul ieșean a trecut deja Prutul la Măcărești, iar operatorul ApaVital pregătește o nouă traversare a râului, la Sculeni.

Proiectul de extindere a rețelelor din județul Iași în Republica Moldova este derulat prin societatea SC ApaVital M, înființată în 2014 la Chișinău, pe baza acordurilor interguvernamentale dintre România și Republica Moldova.

Cea de-a doua traversare, pe relația Sculeni (România) – Sculeni (Republica Moldova), va permite alimentarea cu apă a 15 localități din raioanele Ungheni și Fălești, inclusiv a orașului Fălești. Au fost aprobate și coordonatele tehnice pentru a treia traversare, pe viitorul pod Ungheni – Ungheni, iar proiectul prevede și o a patra traversare, pe relația Tabăra – Viilor.

Pe termen lung, prin cele patru subtraversări, ApaVital estimează că va asigura servicii pentru aproximativ 120.000–150.000 de locuitori, cu perspectiva de a ajunge la circa 250.000 de beneficiari. Proiectul extins vizează alimentarea a cel puțin patru orașe – Glodeni, Nisporeni, Ungheni și Fălești – alături de aproximativ 100 de comune. Operatorul regional își extinde deja prezența în Republica Moldova, unde administrează rețele locale și pregătește noi preluări.

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