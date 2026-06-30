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Economie· 1 min citire
Concedieri masive la o multinațională din Iași, pe fondul restructurării industriei auto
FOTO: Arhivă
Publicat30 iun. 2026, 13:06
Actualizat30 iun. 2026, 13:07
Lear Corporation își restrânge puternic operațiunile de la Iași, iar sute de angajați sunt vizați de concedieri colective.
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