Cum a fost șantajată compania Euroins și de ce n-a cedat

Am intrat în a treia săptămână de când acționarii EUROINS așteaptă un semn de la autoritățile statului român, în încercarea de a salva 250 de milioane de euro din banii noștri, ai tuturor
Am intrat în a treia săptămână de când acționarii EUROINS așteaptă un semn de la autoritățile statului român, în încercarea de a salva 250 de milioane de euro din banii noștri, ai tuturor. Acești bani sunt vitali pentru stat, cu atât mai mult cu cât Ministerul Finanțelor confirmă o gaură în buget de 20 de miliarde de lei doar pe primul trimestru al anului. În aceste condiții, apare o întrebare perfect justificată: cu ce a supărat Eurohold, principalul acționar al Euroins, statul român, respectiv pe reprezentantul său, ASF, de este în stare să aleagă să plătească din buget despăgubirile uriașe care vor urma, în loc să apeleze la o soluție eficientă, care ar duce pierderile statului la zero?
În februarie, presa din Bulgaria, preluată de ziarul Bursa, publica o declarație șocantă a lui Assen Christov, unul dintre proprietarii Eurohold, acționarul principal al Euroins.
Christov spunea clar că s-a încercat șantajarea sa, prin intermediul unui angajat de rang înalt al ASF. La o întâlnire care a avut loc la Istanbul, Assen Christov a primit o propunere de la un oficial ASF de a cumpăra portofoliul City Insurance, companie patronată de Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase.
“Mi s-a spus că putem cumpăra întreg portofoliul City pentru 1 Euro. Când le-am spus că nu valorează nici măcar atât, mi s-a spus că trebuie să ne gândim bine şi că e în interesul ambelor părţi, altfel compania Euroins ar putea avea probleme”, declara Assen Christov, potrivit Realitatea Plus.
La scurt timp după acel moment, City Insurance era declarată falimentară iar pagubele, plătite de statul român, încă nu au fost achitate.
În schimb, pentru Euroins au început, într-adevăr, problemele, care au culminat în această primăvară cu anunțul ASF de începere a procedurii de insolvență. Acesta ar fi un prim motiv pentru care Euroins a ajuns în dificultate: nu a cedat șantajului.
Potrivit unor surse, în piața asigurărilor RCA, există o cutumă despre care nimeni nu vorbește. ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară, își impune oameni în posturile cheie de la societățile asigurătoare. Acest lucru se știe, astfel că unele societăți cer direct un om agreat de ASF. Eurohold a refuzat însă ca societatea sa să fie controlată astfel din interior și și-a numit oamenii potrivit propriilor proceduri. Acesta ar putea fi un al doilea motiv care a supărat foarte tare persoane interesate din ASF.
Un alt motiv cert este că Euroins a refuzat categoric să finanțeze service-urile independente, care practică prețuri mari. Un exemplu în acest sens este factura de aproape 100.000 de euro transmisă către EUROINS de un service auto din județul Vrancea, pentru închirierea, timp de 6 luni, a unui autoturism pentru un păgubit, în timp ce propriul autoturism era la reparat. Factura trebuia să fie de maximum 3.000 de euro, în condițiile în care în piața închirierilor, media prețului este de 500 de euro pe lună.
Însă motivul cel mai dureros pentru care se încearcă eliminarea Euroins de pe piața asigurătorilor RCA este că Eurohold a crezut că România este o țară europeană guvernată de lege, de economia de piață, că este un spațiu concurențial. Prezența BERD – Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în acționariatul Euroins pare că nu este un argument în favoarea seriozității și solvabilității societății de asigurare, victimă a jocurilor subterane făcute de personaje din instituțiile statului.