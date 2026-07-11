Drept la replică MIPE după articolul despre contractele firmei fondate de Dragoș Pîslaru. Precizările ministrului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis un drept la replică în legătură cu articolul publicat de Realitatea.net despre contractele încheiate de instituție cu o companie fondată în trecut de ministrul Dragoș Pîslaru. Redăm integral punctul de vedere transmis de minister:
«Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) vă transmite următorul drept la replică referitor la articolul „Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o” publicat de Realitatea.net, pentru informarea corectă a cititorilor dumneavoastră și a opiniei publice:
Articolul sugerează în mod neîntemeiat că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ar fi acordat contracte către o firmă pe care a înființat-o, insinuare falsă și fără nicio bază factuală sau juridică. Faptul că o companie de consultanță care a activat de mulți ani în România, cu portofoliu în numeroase instituții publice, câștigă și astăzi contracte prin licitații deschise nu poate fi transformat într-o acuzație la adresa unui fost fondator care nu mai are niciun fel de legătură cu firma încă din 2019.
Vă transmitem precizările ministrului Dragoș Pîslaru:
„În 2006 am înființat în România o firmă de consultanță. Nu de unul singur, ci alături de un grup de alți oameni.
În cei 9 ani în care am condus firma, am făcut-o să devină una dintre cele mai performante în domeniu, cu activitate atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, inclusiv în contracte internaționale cu OECD, Banca Mondială, Comisia Europeană și World Economic Forum.
Am ridicat-o atât de mult încât a rivalizat de la egal la egal pe piața locală cu grupul Big 4 (cele mai mari companii de consultanță din lume), precum și cu alte companii străine reputate pe multiple domenii.
De bună ce era, în 2017, firma a fost cumpărată de o multinațională cu operațiuni în 18 țări.
În 2019, odată ce am fost ales europarlamentar, am părăsit complet compania și nu am mai avut nicio legătură cu ea de atunci. Compania a continuat, în mod evident, să opereze și în România.
Pregătirea mea academică, experiența în zona fondurilor europene, precum și mandatul de succes ca europarlamentar m-au recomandat să preiau portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
În cursul mandatului meu de ministru, compania cu care eu nu mai am absolut nicio legătură de 7 ani, a încheiat contracte în baza unor licitații deschise, respectând normele în vigoare.
Și de aici o serie de articole care încearcă să acrediteze ideea complet eronată că eu am acordat aceste contracte.
Ca să fie lucrurile cât mai clare:
Nu am avut niciun rol în aceste licitații deschise, precum și în nicio altă procedură.
Rolul meu este să supervizez că legea este respectată și că banii europeni sunt folosiți corect de absolut toți cei implicați. Când se constată nereguli, intervin pentru a clarifica lucrurile, așa cum am făcut-o în cazul microbuzelor electrice ori a excursiilor pe Coasta de Azur ale funcționarilor, plătite din bani europeni. Indiferent de aceste știri false, voi continua să depun toate eforturile ca banii europeni să fie cheltuiți numai în beneficiul cetățenilor României, așa cum am făcut-o în fiecare zi din acest mandat.
Orice încercare de asociere a mea cu activitatea vreunei firme private sau cu achiziții publice cu firme private este vădit calomnioasă și va atrage consecințe legale.”
Pentru toate aceste motive, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene consideră că asocierea sugerată între calitatea actuală de ministru a lui Dragoș Pîslaru și contractele atribuite unei companii cu care nu mai are nicio legătură de 7 ani este una eronată și de natură să inducă publicul în eroare, alimentând o stare de neîncredere în legalitatea procedurilor desfășurate la nivel tehnic de Minister”.»