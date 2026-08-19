Economie· 1 min citire

Europa, amenințată de o criză agricolă fără precedent

Seceta a lovit întrega Europă

Seceta a lovit întrega Europă

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat19 aug. 2026, 07:27
Sursărealitatea.net

Europa se apropie de o criză agricolă fără precedent, după o vară cu valuri succesive de căldură și secetă severă. Fermierii avertizează că recoltele sunt afectate dramatic. În Franța, producția de legume a scăzut cu până la 60% pentru unele culturi, iar recolta de porumb este estimată să fie cu 35% mai mică decât anul trecut.

Producția de lapte a scăzut, iar lipsa fânului pune deja presiune pe crescătorii de animale înaintea iernii. În Franța, fermele produc cu aproximativ un milion de ouă mai puțin în fiecare zi. Și Italia este puternic afectată: aproximativ 60 la sută din terenurile agricole sunt lovite de secetă, iar pierderile pentru sector au depășit trei miliarde de euro.

Fermierii sunt, evident, epuizați. Situația actuală este deja îngrijorătoare, dar se va agrava în viitor. Unele ferme au fost deja nevoite să-și înceteze activitatea. Producția de grâu a scăzut, în medie, a afirmat un lider al sindicatului fermierilor francezi.

În Spania, recoltele de cereale au scăzut cu până la aproape 50 la sută în unele regiuni, iar producătorii de vin estimează o reducere de 20 la sută a producției în acest an.

Autoritățile europene încearcă să sprijine fermierii. Totodată, avertismentul este clar: dacă fenomenele extreme continuă, efectele se pot vedea și la raft, prin produse mai puține și prețuri mai mari. 

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