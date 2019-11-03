Ghidul oficial de Black Friday de la Poliţia Română
Ghidul oficial de Black Friday de la Poliţia Română
Recomandări pentru cumpărături online în siguranţă
Cea mai grea parte a cumpărăturilor online este să te ridici din fața calculatorului ca să-ți iei cardul din portofel, zice o vorbă de pe net.
Și pentru că mai e puțin până la Black Friday, când multă lume intră în febra promoțiilor... mai mult sau mai puțin reale, mai mult sau mai puțin sigure în ceea ce privește comerțul online, Poliţia Română a întocmit un „scurt” ghid.Unii spun că lumea nu prea citește texte lungi pe net... dacă nu mai ai chef de citit, dă scroll la ultima frază, acolo o să afli tot ce ai nevoie.
1. Conexiunea la internet
Atunci când navigaţi pe web de pe dispozitivul dumneavoastră, asiguraţi-vă că această conexiune este securizată prin HTTPS, unde pictograma unui lacăt îți spune că pagina accesată este securizată. Puteţi verifica întotdeauna acest lucru la începutul adresei URL. Exemplu: https://www.politiaromana.ro/
2. Comercianții
Aveți încredere doar în magazinele oficiale de aplicații pentru mobil! Nu faceţi niciodată click pe un link sau o anexă dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat.Verificați adresa de pe care v-a fost transmis mesajul. De multe ori aceasta provine de la un domeniu care nu are legătură cu acea companie.Evitaţi operatorii economici care nu afişează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de identificare fiscală) şi care se rezumă la o simplă adresă de e-mail.Este preferabil să cumpăraţi de la companii cunoscute sau cu care aţi mai avut anterior contacte comerciale şi despre care nu există comentarii negative ale altor clienţi pe forumuri ori pe site-urile de evaluare a serviciilor.Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine greşeli gramaticale, greşeli de ortografie sau cu rezoluţie mică.Dacă se cumpără bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documentele de provenienţă a bunului respectiv (factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat iniţial produsul de la magazin) şi certificatul de garanţie emis de producător.
3. Plata
Nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute!Folosiţi un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. Plătiţi pentru marfă după ce v-aţi asigurat că aţi primit ce aţi comandat.În cazul în care efectuaţi totuşi plata online pentru diferite produse, fiţi atenţi când oferiţi detaliile cardului de credit sau debit pe internet. Refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscripţionat pe card).Este mai sigur să folosiţi un card de debit dedicat tranzacţiilor on-line pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară achiziţiei.Foarte important este să cunoașteți situația financiară de pe card, atât înainte de a efectua o tranzacție, dar și după. Este posibil ca uneori să vă fie încasată mai mult decât suma de pe factura, fără a va da seama de acest lucru.
4. Preţul real şi calitatea produselor
Atunci când vreți să cumpărați un produs, informați-vă înainte! (chiar cu câteva luni înainte), despre preţul în magazin al acelui produs, dar şi în mediul online, al mai multor comercianţi (de regulă, aici nu ar trebui să fie adaosuri comerciale la fel ca în magazin).O practică înşelătoare folosită de comercianți poate fi mărirea prețului la un produs înainte de perioada reducerilor, iar la final, clienții, deși cumpără la promoție, plătesc un preț mai mare decât cel inițial.Pe internet există mai multe comparatoare de prețuri cu ajutorul cărora puteți vedea dacă alți comercianți au prețuri mai mici la același produs sau categorie de produse.Verificați cu mare atenție prețul unui produs pe mai multe magazine sau chiar căutați istoricul de preț al acestuia!Pot exista abateri de informare privind caracteristicile produsului, dar şi cu privire la momentul încheierii contractelor.Fiți la curent cu specificațiile unui produs! Citiți şi review-urile!În campaniile din mediul online pot să fie promovate produsele greu vandabile în magazine (fie din cauza calităţii materialelor din care acestea sunt confecţionate, fie a specificaţiilor tehnice foarte slabe), aspecte care nu pot fi verificate prin percepţia simţurilor proprii, cumpărătorul aflându-se doar „sub protecţia unui ecran al unui dispozitiv informatic” pe care îl accesează.
5. Condiții de cumpărare și returnare
Daca bunurile sunt expediate din străinătate, fiţi atenţi la taxele poştale şi la alte costuri pe care comerciantul nu le afişează/calculează, cum ar fi taxe vamale sau TVA.Verificaţi politica respectivei companii de returnare a bunurilor care nu vă plac sau asupra cărora v-aţi răzgândit. Dacă vin din străinătate, s-ar putea ca taxa de returnare prin poştă să fie destul de mare.Tipăriţi la imprimantă comanda dumneavoastră, precum şi clauzele şi condiţiile ce apar pe site la momentul cumpărării, pentru situaţia în care ar exista vreo problemă mai târziu.
ȚINE MINTE:
Cea mai importantă verigă în lanțul siguranței online ești chiar tu, utilizatorul dispozitivului, abia apoi vin măsurile tehnice!Îți plac aplicaţiile gratuite? Dă-ne voie să te dezamăgim: unele dintre aceste aplicaţii nu sunt gratuite. În mediul online, dacă ceva e gratuit nu ești nici partener, nici cumpărător, nici simplu utilizator, ești marfa de pe raft...da, ești împachetat frumos și nici nu îți dai seama.Nu se oferă nimic gratuit, fie ți se vizează datele, fie se vizează instalarea unui malware care ulterior să aibă alte efecte asupra sistemului.Uită-te la aplicaţii şi vezi că acolo oferi nişte permisiuni. Ce nevoie are o aplicaţie să îți acceseze contactele dacă acea aplicaţie nu-ți foloseşte contactele în mod normal? Sau fotografiile sau alte date...printre care și cele de internet banking.
Am început cu o vorbă de pe net și terminăm cu una din popor: cine nu cască ochii, cască punga.
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