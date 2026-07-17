Întâlnire de urgență la Cotroceni pentru legea salarizării, jalonul critic din PNRR

Publicat 17 iul. 2026, 11:50 Sursă Realitatea.Net

Negocierile pe marginea noii legi a salarizării intră în linie dreaptă. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii participă astăzi la consultări de ultim moment convocate la Palatul Cotroceni, având ca miză îndeplinirea la termen a unui jalon cheie asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență.

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