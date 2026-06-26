Advertising
Economie· 1 min citire
Motivul pentru care patronii ajunși în pragul falimentului se tem să mai concedieze angajați
FOTO: Arhivă
Deși sunt afectați de taxe și impozite, antreprenorii nu vor să concedieze angajați. Ei se tem că vor rămâne fără personal, mai ales că tot mai puțini tineri își caută un loc de muncă, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 16:3715 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român
- 15:54Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
- 14:58Cel mai mare producător auto european concediază peste 100.000 de angajați. Mai multe fabrici vor fi închise
- 11:04Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News