Stenograme incendiare din dosarul de corupție de la Uzina Mecanică. Prăduirea banilor din programul SAFE, interceptată de DNA

Noi interceptări-bombă ies la iveală din dosarul SAFE. Anchetatorii DNA scot la lumină modul în care s-ar fi cerut și primit mitele în două dintre cele mai importante uzine de armament din România. Procurorii susțin că sume de bani oferite în tranșe ar fi asigurat accesul la contracte și aprobările de plată, iar ancheta a surprins inclusiv discuții despre viitoarele fonduri europene destinate industriei de apărare.

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