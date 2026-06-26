Economie· 2 min citire

Pensionarii care ar putea primi mai mulți bani din 2027. Pragul CASS ar urma să fie schimbat

Pensionari

Pensionari

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 08:03
Sursărealitatea.net

Sute de mii de pensionari din România ar putea primi mai mulți bani începând cu 1 ianuarie 2027. Este vorba despre schimbarea pragului de la care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru pensii.

Măsura ar putea aduce venituri mai mari pentru pensionarii care au pensii între 3.000 și 4.000 de lei. În prezent, aceștia sunt vizați de plata contribuției, însă pragul ar putea fi modificat.

Schimbarea depinde de numirea lui Florin Manole în funcția de ministru al Muncii. Acesta a declarat că „CASS pentru pensiile între 3.000 și 4.000 de lei va fi eliminat”. Dacă măsura va fi aplicată, pragul de la care se plătește CASS la pensii ar urma să crească de la 3.000 la 4.000 de lei. Astfel, aproximativ 780.000 de pensionari cu pensii între aceste valori nu ar mai plăti contribuția.

Pensionarii cu pensii mai mari ar plăti mai puțin

Măsura ar avea efecte și pentru pensionarii care au venituri din pensii de peste 4.000 de lei. Aceștia ar urma să achite contribuții mai mici la sănătate. Practic, CASS nu s-ar mai calcula de la pragul de 3.000 de lei, ci de la 4.000 de lei. Diferența s-ar vedea direct în suma rămasă în mână.

De exemplu, în prezent, un pensionar care are o pensie de 5.000 de lei plătește 200 de lei CASS. Dacă pragul va fi majorat la 4.000 de lei, așa cum propune Florin Manole, același pensionar ar urma să plătească doar 100 de lei. Asta înseamnă că ar rămâne lunar cu 100 de lei în plus. Pentru mulți seniori, orice sumă păstrată în plus contează, mai ales în contextul scumpirilor din ultimii ani.

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