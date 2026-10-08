Veniturile unei gospodării din România au trecut de 10.000 de lei pe lună. Câți bani se duc pe cheltuieli

Publicat 8 oct. 2026, 09:22 Sursă realitatea.net

INS: veniturile medii ale unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună în T2 2026, iar cheltuielile au fost de 8.650 de lei.

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