AUR reacționează la planurile Guvernului privind listarea companiilor naționale: proiectul de lege pregătit pentru salvarea acestora

Partidul AUR anunță un nou proiect de lege crucial privind companiile de stat pe care Guvernul vrea să le listeze la bursă.

Conducerea partidului AUR urmează să susțină, în această după‑amiază, o declarație de presă, în contextul politic tensionat generat de intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a lista la bursă mai multe companii considerate de importanță națională. Reprezentanții formațiunii anunță că vor iniția un nou proiect de lege care vizează aceste companii.

Tot astăzi sunt așteptate și ultimele anunțuri privind moțiunea de cenzură pregătită de partidul condus de George Simion. Potrivit informațiilor comunicate, declarația publică programată la ora 14:00 va include detalii despre deciziile și strategiile politice finale înainte de depunerea documentelor necesare pentru moțiunea de cenzură împotriva premierului Bolojan.

AUR transmite că momentul reprezintă o etapă importantă în demersurile sale parlamentare, atât în ceea ce privește proiectul de lege privind companiile vizate pentru listare, cât și în privința acțiunilor politice îndreptate împotriva actualului Executiv.

Advertising