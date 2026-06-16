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Politica· 2 min citire
Călin Matieș (deputat AUR): „Incompetența conducerii ANSVSA a blocat, din nou, exporturile de ovine și condamnă la faliment mii de fermieri români”
Călin Matieș (deputat AUR)
Deputatul AUR Călin Matieș acuză conducerea ANSVSA de gestionarea dezastruoasă a focarului de pestă a micilor rumegătoare și avertizează că restricțiile impuse la nivel național pun în pericol exportul a peste un milion de ovine și lovesc direct într-unul dintre cele mai importante sectoare ale agriculturii românești.
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