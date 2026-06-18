Dan Tanasă (deputat AUR): „Fără penali în funcții publice!”

Deputatul AUR Dan Tanasă atrage atenția asupra dublei măsuri practicate de USR și PNL în ceea ce privește standardele de integritate pe care le-au promovat ani la rând în spațiul public, arătând că reacțiile celor două partide diferă semnificativ atunci când situațiile controversate îi vizează pe propriii lideri și aleși.

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