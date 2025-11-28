Politica· 1 min citire

George Simion, după demisia lui Moșteanu: "Cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!"

George Simion, după demisia lui Moșteanu: "Cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!"

George Simion, după demisia lui Moșteanu: "Cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!"

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 28 nov. 2025, 12:15

Liderul AUR George Simion a transmis, vineri, un mesaj imediat după anunțul demisiei lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării. 

Liderul AUR George Simion a transmis, vineri, un mesaj imediat după anunțul demisiei lui Ionuț Moșteanu din fruntea Ministerului Apărării.

"Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!", a transmis Simion, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

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PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
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