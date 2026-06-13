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Politica· 1 min citire
Italia majorează cheltuielile pentru apărare la 2,8% din PIB
Giorgia Meloni
Publicat13 iun. 2026, 14:45
Sursărealitatea.net
Giorgia Meloni cere NATO să își regândească prioritățile militare și avertizează că războiul din Ucraina a demonstrat că tehnologia schimbă radical câmpul de luptă. Premierul Italiei a anunțat că țara sa își va majora cheltuielile destinate apărării.
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