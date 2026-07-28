PSD contestă în instanță 12 hotărâri ale Guvernului. Sorin Grindeanu avertizează: „România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR”

Partidul Social Democrat a anunțat că a inițiat demersuri juridice împotriva unui număr de 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar, susținând că acestea au fost emise cu depășirea atribuțiilor constituționale și legale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea a depus plângeri prealabile și va solicita Curții de Apel București suspendarea executării actelor normative deja publicate în Monitorul Oficial.
PSD contestă 12 hotărâri ale Guvernului interimar
Într-o declarație susținută la Parlament, Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații au depus încă patru plângeri prealabile, care se adaugă altor opt formulate anterior, toate vizând hotărâri adoptate în ședința Executivului din 23 iulie 2026.
Potrivit liderului PSD, actele normative contestate ar depăși limitele mandatului unui Guvern interimar, întrucât ar introduce politici noi și ar fi fost adoptate după expirarea termenului legal de 45 de zile în care un astfel de Executiv își poate exercita atribuțiile.
„În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 hotărâri de Guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.
Curtea de Apel București, sesizată pentru suspendarea hotărârilor
Președintele PSD a explicat că, după parcurgerea procedurii administrative obligatorii, partidul a decis să se adreseze Curții de Apel București pentru suspendarea executării hotărârilor deja publicate.
Conform acestuia, 11 dintre cele 12 hotărâri au apărut deja în Monitorul Oficial și pot face obiectul acțiunilor în instanță. În cazul strategiei privind conservarea biodiversității, PSD va iniția demersurile judiciare imediat după publicarea actului normativ.
Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să trimită strategia în Parlament
Un punct central al criticilor formulate de liderul PSD îl reprezintă Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Sorin Grindeanu i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să retragă hotărârea de Guvern și să transmită proiectul Parlamentului, astfel încât acesta să fie adoptat prin procedura legislativă obișnuită.
Potrivit acestuia, adoptarea documentului prin hotărâre de Guvern ar putea genera consecințe importante asupra unor proiecte strategice de infrastructură și energie.
Avertisment privind fondurile din PNRR
Sorin Grindeanu a susținut că, în cazul în care Executivul nu va modifica procedura de adoptare a strategiei, responsabilitatea pentru eventualele pierderi financiare va reveni premierului interimar.
Liderul PSD a avertizat că România ar putea pierde aproximativ un miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă situația nu va fi clarificată.
În același timp, acesta a afirmat că Parlamentul este pregătit să dezbată proiectul într-un regim de urgență pentru a evita blocarea investițiilor și a finanțărilor europene.
PSD invocă precedente legate de proiectele de infrastructură
În argumentația sa, Grindeanu a făcut referire și la proiectul Autostrăzii Lugoj–Deva, despre care afirmă că a fost întârziat de modificări privind normele de mediu.
Potrivit liderului social-democrat, astfel de decizii pot avea efecte semnificative asupra marilor investiții în infrastructură, asupra proiectelor hidroenergetice și asupra exploatării resurselor de gaze naturale din Marea Neagră.
PSD susține că soluția legală este ca Strategia națională pentru conservarea biodiversității să fie dezbătută și aprobată de Parlament, pentru a evita eventuale blocaje administrative și litigii care ar putea afecta implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.