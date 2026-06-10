Niculina Stelea (senator AUR): „Ministerul Finanțelor a plătit 18 milioane de euro ca urmare a sentinței din dosarul Pfizer”

Publicat 10 iun. 2026, 14:29 Actualizat 1 iul. 2026, 12:40

Senatorul AUR Niculina Stelea, membră în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, anunță că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, că a făcut o plată de aproximativ 18 milioane de euro ca urmare a deciziei din 1 aprilie a Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles.

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