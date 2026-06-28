Nicușor Dan convoacă mâine CSAT, la ora 15:00. Ședința are loc în plină perioadă de interimat guvernamental

Publicat 28 iun. 2026, 12:19 Sursă Realitatea PLUS

Securitatea țării, discutată în plină criză politică! Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește mâine la ora 15 să discute despre prioritățile României la Summitul NATO de la Ankara. Ședința CSAT se ține însă cu un premier demis și cu miniștri interimari din cauza blocajului de pe scena politică, potrivit Realitatea PLUS.

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