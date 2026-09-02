Putin amenință cu un răspuns după sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina: „Este un secret militar”

Vladimir Putin a evitat să spună dacă Rusia ia în calcul lovituri asupra unor obiective militare britanice, după ce Londra ar fi oferit Ucrainei acces la informații tehnice referitoare la rachetele Storm Shadow. Liderul de la Kremlin a afirmat, într-o conferință desfășurată în Kârgâzstan, că eventualul răspuns al Moscovei reprezintă „un secret militar”.
Întrebat direct dacă autoritățile ruse analizează atacuri împotriva unor ținte militare din Marea Britanie, președintele Rusiei nu a oferit detalii despre opțiunile avute în vedere.
„Este un secret militar”, a spus Putin, fără alte explicații privind măsurile pe care Moscova le-ar putea adopta.
Declarația vine pe fondul unei noi creșteri a tensiunilor dintre Rusia și Regatul Unit, în contextul sprijinului militar acordat de Londra Kievului.
Moscova acuză Londra că „se joacă cu focul”
Săptămâna trecută, oficiali ruși au transmis că Marea Britanie „se joacă cu focul”, după informațiile potrivit cărora Ucraina ar fi primit acces la tehnologii clasificate legate de rachetele de croazieră Storm Shadow, cu rază lungă de acțiune.
Decizia ar fi fost aprobată de Andy Burnham, iar reacția premierului britanic, aflat într-o vizită la Kiev, a fost descrisă drept una ironică. Subiectul a amplificat schimbul de mesaje dure dintre Moscova și Londra.
Putin admite pagube provocate de dronele ucrainene
În aceeași intervenție, Putin a recunoscut că atacurile ucrainene desfășurate pe teritoriul Rusiei, în special cele cu drone, au produs efecte și pagube reale.
Totuși, liderul de la Kremlin a insistat că armata rusă își menține progresul pe frontul din Ucraina și a susținut că partea ucraineană nu va putea rezista.
„Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși”, a afirmat Vladimir Putin, fără să detalieze scenariul la care se referă.
Putin neagă pregătirea unei noi mobilizări
Președintele rus a respins și informațiile apărute recent în presa internațională despre o posibilă mobilizare suplimentară de militari în Rusia.
The Economist a relatat că Moscova ar putea recruta între 300.000 și 400.000 de persoane, cu implicarea autorităților locale în transmiterea ordinelor, pentru a reduce costul politic și nemulțumirea publică.
Putin a catalogat aceste relatări drept „o absurditate totală” și a negat că Rusia pregătește un nou ordin de mobilizare. Publicația britanică a remarcat, însă, că ordinul inițial de mobilizare nu ar fi fost închis oficial.
Zelenski, acuzat de „terorism de stat”
Putin a comentat și avertismentul transmis de Volodimir Zelenski companiilor aeriene civile care folosesc spațiul aerian rus. Președintele Ucrainei a afirmat că perioada în care cerul Rusiei putea fi considerat sigur s-a încheiat, într-un mesaj interpretat drept un avertisment privind extinderea atacurilor cu drone.
Liderul de la Kremlin a calificat aceste declarații drept o amenințare de „terorism de stat” și a anunțat că Rusia va reacționa.
În același timp, Putin a afirmat că Moscova rămâne dispusă la discuții „concrete” pentru o eventuală soluționare a războiului din Ucraina, cu condiția ca negocierile să primească un nou impuls.