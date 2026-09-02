BCE cere ajutorul europenilor pentru noile bancnote euro. Callas, Beethoven și Cervantes, printre propuneri

Banca Centrală Europeană le oferă cetățenilor șansa de a se implica în alegerea viitorului aspect al bancnotelor euro. Votul online pentru cele zece propuneri de design este deschis până la 21 septembrie 2026, iar opțiunile vizează bancnotele cu valori între 5 și 200 de euro.
Noile modele au fost dezvoltate în jurul a două direcții tematice: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”. Prima pune în prim-plan contribuția unor mari figuri ale culturii continentale, în timp ce a doua folosește elemente naturale pentru a ilustra ideea de libertate, cooperare și diversitate europeană.
Printre numele avute în vedere pentru seria dedicată culturii europene se află soprana Maria Callas, compozitorul Ludwig van Beethoven și scriitorul Miguel de Cervantes. Proiectele inspirate de natură propun, în schimb, reprezentări de râuri și păsări, asociate cu conexiunile dintre țările europene și cu protejarea mediului.
Peste 1.200 de designeri, interesați de concurs
Cele zece propuneri finaliste au rezultat în urma unui concurs desfășurat la nivel european. BCE a transmis că mai mult de 1.200 de designeri grafici și-au exprimat interesul pentru competiție, iar 25 dintre ei au fost selectați să elaboreze concepte detaliate pentru una sau ambele teme stabilite.
Votul public nu va decide singur modelul care va ajunge pe bancnote. Consiliul guvernatorilor BCE ar urma să stabilească varianta câștigătoare spre finalul anului 2026, luând în calcul recomandările juriului, verificările tehnice ale proiectelor și rezultatele consultărilor în rândul populației.
Pe lângă formularul disponibil online, BCE va comanda și un sondaj independent, realizat pe un eșantion reprezentativ de persoane din zona euro. Instituția spune că va publica rezultatele ambelor consultări după adoptarea deciziei finale.
„Bancnotele euro sunt mai mult decât un simplu mijloc de plată, ele reprezintă una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a transmis președinta BCE, Christine Lagarde.
Cetățenii pot participa la vot pe platforma oficială a Băncii Centrale Europene, până la 21 septembrie 2026.