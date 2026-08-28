Tudor Chirilă, atac dur la Nicușor Dan: „O nouă probă de ticăloșie”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 16:12

Actorul și muzicianul Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan după declarațiile acestuia despre șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tudor chirilanicusor dan