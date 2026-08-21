Zelenski cere SUA rachete Patriot după atacul Rusiei: „Ucraina este pregătită să plătească”

Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali, în special Statelor Unite, să ia decizii politice pentru furnizarea de noi rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.
Solicitarea vine după unul dintre recentele atacuri masive lansate de Rusia asupra Kievului și regiunii capitalei, soldat cu cel puțin 16 morți și aproape 50 de răniți.
Ucraina cere rachete pentru sistemele Patriot, nu ajutor gratuit
Președintele Ucrainei a declarat joi seară că apărarea antiaeriană a reușit să doboare aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră lansate de Rusia în timpul atacului. În schimb, interceptarea rachetelor balistice rămâne o provocare majoră pentru forțele ucrainene.
„Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. La toate nivelurile le transmitem atât de ce avem nevoie, cât şi faptul că ştim că partenerii noştri sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre cadouri”, a afirmat Volodimir Zelenski.
Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina este pregătită să plătească pentru armamentul necesar, dar a subliniat că livrările depind de deciziile aliaților, „în primul rând din partea SUA”.
Operațiunile de înlăturare a efectelor atacului au continuat joi în Kiev și în localitățile Borîspil și Brovarî. Potrivit lui Zelenski, Rusia a folosit într-o singură ofensivă rachete balistice, rachete de croazieră și drone.
Atacul Rusiei: 16 morți, aproape 50 de răniți și peste 200 de obiective avariate
Atacul rusesc a provocat pagube importante în capitala Ucrainei și în împrejurimi. Președintele ucrainean a anunțat că 16 persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost rănite.
Peste 200 de obiective au fost afectate, inclusiv 86 de clădiri rezidențiale, un spital pentru copii, obiective de infrastructură socială și spații comerciale.
„Nimeni nu ar trebui să fie lăsat singur în faţa unui asemenea inamic”, a transmis Zelenski, care le-a mulțumit militarilor, salvatorilor și tuturor celor implicați în protejarea populației.
Kievul anunță ripostă și noi sancțiuni
Zelenski a anunțat că Ucraina va răspunde atacurilor Moscovei prin consolidarea capacităților de lovire la distanță. El a spus că riposta Kievului va fi „pe deplin justificată” și va avea rază lungă de acțiune.
Totodată, președintele ucrainean a semnat decrete privind noi sancțiuni împotriva complexului militar-industrial rus, dar și împotriva unor persoane acuzate că mențin legături cu Rusia, inclusiv colaboratori din teritoriile ocupate și foști oficiali ucraineni aflați în Europa.
„Ne vom continua activitatea în domeniul sancţiunilor şi vom alinia sancţiunile aflate sub jurisdicţia ucraineană cu cele ale partenerilor noştri”, a precizat el.
Zelenski a mai anunțat schimbări în echipa diplomatică a Ucrainei, cu accent pe relația cu Statele Unite. „Sunt necesare noi abordări în anumite direcţii, în special în Statele Unite. Ucraina are nevoie de rezultate”, a declarat liderul de la Kiev.