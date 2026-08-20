Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete, către Ilie Bolojan: ”Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat20 aug. 2026, 21:29
SursăRealitatea.Net

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, i-a transmis, joi seară, un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, avertizându-l că două medicamente care tratează aceeași boală nu sunt automat interschimbabile. Social-democratul a subliniat că sănătatea nu trebuie tratată ca un simplu calcul financiar, iar alegerea tratamentelor trebuie făcută în funcție de eficiența acestora.

”Sănătatea nu este supermarket”

”Premierul demis ne-a explicat că, în locul unui medicament inovativ, putem cumpăra «un medicament şi jumătate sau două medicamente generice». Asta este «reforma» povestitorilor şi a ipocriţilor politici: taie astăzi tratamentul bolnavilor şi ne explică mâine cât au economisit”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Acesta a transmis un mesaj premierului interimar: ”Domnule Bolojan, sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă!”.

”Pe scurt: două medicamente care tratează aceeaşi boală nu sunt automat interschimbabile; tratamentul îl stabileşte medicul, pe baza dovezilor ştiinţifice, nu premierul demis, la televizor”, a adăugat Rogobete.

Potrivit acestuia, această gândire ”este păguboasă”:

  • România: 478 de milioane de euro investiţi – 3,82 miliarde de euro beneficiu economic şi social;

  • Germania: 2,76 miliarde investite – 12 miliarde beneficiu;

  • Franţa: 1,35 miliarde investite – 7,09 miliarde beneficiu;

  • Spania: 1,25 miliarde investite – 4,61 miliarde beneficiu;

  • media europeană: fiecare euro investit în terapii noi generează un beneficiu estimat de 5,67 euro.

”Când blochezi un medicament inovativ, poţi bloca ultima şansă a unui om”

”Când blochezi un medicament inovativ, poţi bloca ultima şansă a unui om care nu mai are alternativă terapeutică. Îl condamni să aştepte. Dar boala nu aşteaptă şedinţe, aprobări, economii şi poveşti despre deficit”, a adăugat Rogobete.

Acesta reaminteţe că, în cele zece luni ale mandatului său, a actualizat de două ori lista medicamentelor compensate:

  • 74 de medicamente/DCI noi;

  • 29 de extinderi de indicaţii;

  • în total 103 decizii de acces terapeutic.

Rogobete afirmă că tratamentul potrivit, administrat la timp, salvează vieţi şi reduce costurile pe termen lung.

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