Italia, sub COD ROȘU de caniculă. Roma și Milano, printre orașele afectate

Publicat 23 iun. 2026, 11:56 Sursă Realitatea.Net

Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă. În timp ce Italia a instituit cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis la rândul lor o alertă de nivel maxim pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, unde temperaturile ar putea atinge 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.

Distribuie articolul