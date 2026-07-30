Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai foame când suntem obosiți?

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat30 iul. 2026, 09:52
Actualizat30 iul. 2026, 09:54

În ediția Realitatea medicală, Nicole Păcuraru, explică legătura dintre oboseală, hormoni și senzația de foame și arată cum lipsa somnului ne poate influența alegerile alimentare și greutatea corporală.

Când nu dormi suficient, corpul încearcă să compenseze lipsa de energie. Nivelul de grelină crește, iar cel de leptină scade. Rezultatul: senzație mai puternică de foame și o capacitate redusă de a te simți sătul. În același timp, creierul caută alimente bogate în calorii, pentru a obține rapid energie. De aceea, după o noapte scurtă, poftele sunt mai intense și mai greu de controlat.

Nu este lipsă de voință. Este biologie. Somnul influențează direct alegerile alimentare. Iar uneori, cea mai bună „dietă” este, de fapt, o noapte bună de somn. 

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