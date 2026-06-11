Spitalele din Iași, sub presiune din cauza pacienților cu arsuri

Mai multe persoane cu arsuri grave au ajuns, în ultimele zile, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, după accidente precum explozii de butelie, incendii în locuințe sau accidente provocate de arcuri electrice.

Medicii avertizează că multe dintre aceste situații puteau fi prevenite prin mai multă prudență și respectarea regulilor de siguranță. Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, atrage atenția că nu mai există locuri disponibile în Terapie Intensivă pentru pacienții cu arsuri și îi îndeamnă pe oameni să nu își asume riscuri inutile. Unii pacienți români au fost transferați pentru tratament în spitale din Germania, Belgia sau Austria, costurile fiind acoperite de Ministerul Sănătății.

Medicul subliniază că arsurile severe provoacă suferințe foarte mari și implică tratamente complexe și costisitoare. În prezent, la UPU Spiridon sunt 40 de paturi de terapie intensivă, incluzând și cele din alte clinici sau destinate pacienților postoperatorii.

„Oamenii trebuie să aibă grijă, pentru că este groaznic să ai o arsură. Să se gândească fiecare ce înseamnă să te arzi la mână la aragaz sau la o lumânare și apoi să își imagineze aceeași durere pe o suprafață mare a corpului. Statul face eforturi uriașe pentru a trata acești pacienți, iar costurile sunt enorme. De ce să cheltuim acești bani pentru accidente care pot fi prevenite, când am putea să îi folosim pentru alte boli?”, a punctat dr. Diana Cimpoeșu, potrivit ziaruldeiasi.r o.