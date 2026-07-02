Un copil de 11 ani a murit după ce s-a apropiat de un liliac. Medicii trag semnale de alarmă

Un băiat în vârstă de 11 ani și-a pierdut viața după ce a fost expus rabiei, deși inițial nu prezenta răni vizibile și nimic nu părea să indice un risc major.
Incidentul s-a produs în timpul unei vacanțe petrecute de familie la o cabană din nordul provinciei Ontario.
Totul a început în timpul nopții
Potrivit informațiilor făcute publice de medici, copilul s-a trezit în timpul nopții după ce a observat un liliac pe față, în zona nasului și a gurii. Animalul a fost îndepărtat imediat, iar tatăl băiatului l-a prins și l-a eliberat în exterior.
În lipsa unor mușcături sau zgârieturi vizibile și chiar dacă liliacul nu părea bolnav, familia nu a considerat necesară solicitarea unui consult medical.
Primele simptome au apărut după două săptămâni
La mai bine de 14 zile de la incident, copilul a început să acuze amorțeală și furnicături la nivelul feței.
Ulterior, starea sa s-a deteriorat rapid, apărând febră, dificultăți de vorbire și de înghițire, confuzie și halucinații.
Investigațiile medicale au confirmat diagnosticul de rabie, însă boala ajunsese deja într-un stadiu avansat. În ciuda tratamentului și a îngrijirilor medicale, copilul a murit după 17 zile de spitalizare.
Specialiștii au prezentat cazul într-un raport medical și atrag atenția că simplul contact direct cu un liliac poate reprezenta un risc de infectare, chiar dacă nu există urme evidente de mușcătură sau zgârieturi.
În astfel de situații, este recomandată administrarea profilaxiei post-expunere, tratamentul care poate preveni dezvoltarea rabiei dacă este început cât mai repede după contactul cu virusul, ideal în primele 24 de ore și, de regulă, înainte de apariția simptomelor.
Experții subliniază că, odată ce rabia devine simptomatică, șansele de supraviețuire sunt extrem de reduse.
Un caz extrem de rar, dar cu un mesaj important
Potrivit specialiștilor, acesta este primul caz de rabie contractată local în provincia Ontario după aproape șase decenii.
Medicii au transmis că familia copilului a fost de acord ca povestea să fie făcută publică pentru a contribui la informarea populației despre riscurile asociate contactului cu liliecii și despre importanța prezentării imediate la medic în astfel de situații.
Autoritățile sanitare reamintesc că orice expunere la un animal care poate transmite rabia trebuie evaluată fără întârziere de personal medical, chiar și atunci când leziunile nu sunt vizibile.