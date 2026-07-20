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Alertă de inundații în Vaslui. Cod portocaliu pe râurile Prut și Sărata până la miezul nopții

Alertă de inundații în Vaslui.

Alertă de inundații în Vaslui.

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat20 iul. 2026, 18:12
SursăAgerpres

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabilă până la miezul nopții pe sectoare de râuri din județul Vaslui.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de inundație pe râuri din bazinele hidrografice Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni - amonte confluență cu râul Horincea și Sărata.

Avertizarea fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională ''Apele Române'', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad și Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui.

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