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Alertă de inundații în Vaslui. Cod portocaliu pe râurile Prut și Sărata până la miezul nopții
Alertă de inundații în Vaslui.
Publicat20 iul. 2026, 18:12
SursăAgerpres
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabilă până la miezul nopții pe sectoare de râuri din județul Vaslui.
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