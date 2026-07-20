Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni: vremea se răcește temporar, apoi temperaturile urcă până la 36 de grade

România va trece printr-o răcire temporară în următoarele zile, însă temperaturile vor urca din nou spre finalul lunii iulie. Potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, maximele vor ajunge în unele regiuni până la 35-36 de grade Celsius, iar perioadele cu furtuni și ploi vor apărea în aproape toată țara.
Scăderea temperaturilor va fi resimțită mai ales până în jurul datei de 24 iulie, după care vremea se va încălzi treptat. În multe zone, diferența dintre zilele mai răcoroase și cele care vor urma va fi de șapte până la nouă grade Celsius.
Vreme mai răcoroasă în Banat, apoi temperaturi de până la 36 de grade
În Banat, primele două zile vor aduce temperaturi maxime medii de 31-32 de grade Celsius. Până vineri, 24 iulie, vremea se va răcori, iar valorile din timpul zilei vor coborî spre 25-27 de grade.
Între 25 și 27 iulie, temperaturile vor crește cu aproximativ șapte grade, iar ulterior maximele vor oscila între 31 și 36 de grade Celsius. Nopțile se vor răci și ele la început, de la aproximativ 15 grade până la 12-13 grade în jurul datei de 25 iulie, după care minimele vor reveni treptat la valori cuprinse între 15 și 19 grade.
În prima săptămână, furtunile vor apărea trecător și pe suprafețe restrânse. Ulterior, manifestările de instabilitate atmosferică se pot extinde în mai multe zone.
Crișana va trece de la 31 de grade la 24 de grade
În Crișana, temperaturile maxime vor ajunge la 30-31 de grade în primele două zile, după care vor scădea puternic. În data de 24 iulie, valorile din timpul zilei vor coborî spre 24-25 de grade Celsius.
Vremea se va încălzi din nou treptat, iar maximele vor varia, în general, între 29 și 34 de grade. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse între 11 și 15 grade în prima săptămână, iar în a doua jumătate a intervalului vor urca spre 15-19 grade.
Vor exista perioade cu instabilitate atmosferică în prima săptămână, în special pe arii restrânse. În a doua săptămână, ploile și furtunile ar putea apărea pe suprafețe mai întinse.
Nopți de numai 9 grade în Transilvania
În Transilvania, media temperaturilor maxime va scădea de la aproximativ 27 de grade, în zilele de 20 și 21 iulie, până la 22-23 de grade în jurul datei de 24 iulie. În următoarele trei zile, regiunea va trece printr-o încălzire de opt până la nouă grade.
După acest episod, maximele vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade Celsius. Nopțile vor deveni mai reci, iar temperaturile minime vor coborî de la 14 grade până la 9-10 grade în intervalul 23-26 iulie, urmând apoi să crească spre 12-16 grade.
Ploile, descărcările electrice și celelalte fenomene specifice instabilității atmosferice vor putea apărea aproape în fiecare zi.
Maramureșul se răcește până la 23 de grade
În Maramureș, temperaturile maxime vor coborî de la 28-29 de grade în primele două zile până la aproximativ 23 de grade în 24 iulie. După trei zile de încălzire, în care valorile vor crește cu șapte-opt grade, maximele se vor situa între 29 și 33 de grade.
Temperaturile minime vor scădea de la 13 grade la începutul perioadei până la 11-12 grade între 23 și 25 iulie. După 26 iulie, nopțile vor deveni treptat mai calde, iar minimele vor avea valori între 12 și 17 grade.
Instabilitatea atmosferică va fi prezentă aproape zilnic, astfel că pot apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Moldova, de la maxime de 23 de grade la 34 de grade
În Moldova, temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 23 și 28 de grade în prima săptămână. În cea de-a doua săptămână, vremea se va încălzi, iar maximele vor ajunge între 29 și 34 de grade Celsius.
Nopțile se vor răci la început, iar media minimelor va coborî de la 17 grade până la aproximativ 12 grade în jurul datei de 25 iulie. Ulterior, temperaturile nocturne vor crește și se vor situa, în general, între 14 și 19 grade.
Regiunea va avea parte aproape zilnic de perioade cu instabilitate atmosferică, ceea ce înseamnă că ploile și furtunile vor putea apărea frecvent.
Dobrogea se răcește brusc, apoi revine căldura
În Dobrogea, maximele vor fi de aproximativ 30 de grade în primele două zile, însă până pe 22 iulie vor coborî spre 24-25 de grade. După această răcire, vremea se va încălzi treptat, iar temperaturile din timpul zilei vor varia între 27 și 32 de grade. Minimele vor scădea de la aproximativ 20 de grade la începutul intervalului până la 15-17 grade între 23 și 26 iulie. Spre finalul perioadei analizate, nopțile vor deveni din nou mai calde, cu valori de 19-20 de grade. Și în Dobrogea vor fi posibile manifestări de instabilitate atmosferică aproape în fiecare zi.
Muntenia se răcește până la 24 de grade
În Muntenia, temperaturile maxime vor scădea de la 32 de grade în prima zi până la aproximativ 24 de grade în 22 iulie. Până la începutul săptămânii următoare, vremea se va încălzi cu aproximativ opt grade. După revenirea căldurii, media maximelor se va situa între 31 și 35 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor coborî de la 18 grade la începutul intervalului până la 13-15 grade între 23 și 27 iulie, după care vor crește ușor. Furtunile vor afecta suprafețe mai extinse în prima săptămână. În partea a doua a prognozei, fenomenele de instabilitate se vor restrânge.
Oltenia va avea din nou maxime de 35 de grade
În Oltenia, temperaturile maxime vor scădea de la aproximativ 27 de grade, în zilele de 20 și 21 iulie, până la 24-25 de grade în data de 24 iulie. În următoarele trei zile, valorile vor crește cu opt până la nouă grade.
După această încălzire, maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Nopțile vor deveni mai reci în prima parte a intervalului, iar minimele vor coborî de la 19 grade până la 12-13 grade între 23 și 26 iulie, pentru ca apoi să revină la valori de 15-19 grade. Manifestările de instabilitate atmosferică vor putea apărea aproape zilnic în regiune.
Temperaturile scad puternic la munte
La munte, vremea se va răci până în jurul datei de 24 iulie. Media temperaturilor maxime va coborî de la 19 grade la începutul intervalului până la numai 12-13 grade între 23 și 25 iulie.
Temperaturile minime vor scădea și ele de la aproximativ 11 grade până la șase grade Celsius. Din 26 iulie, vremea va intra într-un proces lent de încălzire, iar în ultimele zile ale prognozei maximele vor ajunge la 18-22 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 11 și 13 grade.
La munte, perioadele cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului vor putea apărea pe tot parcursul celor două săptămâni.