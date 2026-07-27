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Alertă în nordul județului Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene
Avioane F-16 Armata Romana
O nouă alertă a fost declanșată luni dimineață în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
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