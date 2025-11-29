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Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți. Restricții extinse în zeci de localități

Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți. Restricții extinse în zeci de localități

Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți. Restricții extinse în zeci de localități

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 29 nov. 2025, 21:18

Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți

Autoritățile din Catalonia au decis închiderea Parcului Natural Collserola, după ce șase mistreți descoperiți morți lângă Barcelona au fost testați pozitiv pentru pestă porcină africană, primul focar depistat în Spania din 1994.

Ministerul Agriculturii regional a anunțat vineri seară că toate activitățile recreative din parc sunt suspendate, iar în 60 de localități din vecinătatea zonei afectate au fost impuse restricții pentru activitățile în aer liber.

Pentru a limita răspândirea bolii, autoritățile vor amplasa capcane pentru mistreți și vor mobiliza forțe de poliție pentru a controla accesul în arealul vizat. Deși nu reprezintă un pericol pentru oameni, pesta porcină africană se transmite rapid în rândul porcilor domestici și al mistreților, având un impact economic major asupra fermelor și industriei de profil.

Restricții comerciale în lanț

Mai multe țări au reacționat prin impunerea de interdicții la importurile de carne de porc din Spania. Taiwan a anunțat sâmbătă suspendarea tuturor importurilor de carne și animale vii provenite din această categorie.

China a blocat importurile de carne de porc din provincia catalană după confirmarea focarului, potrivit unui document vamal citat de Reuters.Regatul Unit a informat că sistează temporar importurile de carne de porc din Catalonia, iar Mexicul a adoptat o măsură similară, oprind importurile de produse din carne de porc din Spania.

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