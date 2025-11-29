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Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți. Restricții extinse în zeci de localități
Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți. Restricții extinse în zeci de localități
Catalonia închide Parcul Collserola după confirmarea pestei porcine africane la mistreți
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