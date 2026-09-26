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Copil de 5 ani din Bunești, mort în urma unui accident tragic

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 13:29
Actualizat26 sept. 2026, 15:23

O întreagă comunitate este în doliu după decesul fulgerător al unui băiețel

O comunitate întreagă din localitatea Bunești se află în stare de șoc și doliu, în urma unui incident deosebit de grav în care a fost implicat un copil în vârstă de doar cinci ani. Tragicul eveniment s-a petrecut în curtea casei, atunci când băiețelul, încercând să recupereze o jucărie, s-a aplecat deasupra unui butoi din plastic plin cu apă și a căzut în interiorul acestuia.

Anchetă și reacția comunității

Familia și vecinii au încercat disperați să îl salveze, însă, din păcate, intervenția echipajelor medicale sosite la fața locului nu a mai putut schimba deznodământul. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, dar în final a fost declarat decesul. Cazul a stârnit o revoltă profundă în rândul localnicilor. Oamenii din comună își exprimă nemulțumirea față de mama copilului, care și-ar fi părăsit soțul și cei trei copii minori, lăsându-i în grija exclusivă a tatălui.

Autoritățile competente, inclusiv poliția și serviciile de asistență socială, au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia și pentru a evalua situația familială a celorlalți copii rămași în urmă.

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