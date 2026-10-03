Elev din Vaslui reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din Kazahstan

Vlad Nicolae Toma, elev la Liceul „Emil Racoviță” din Vaslui, face parte din echipa României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială.
Vlad Nicolae Toma, elev al Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui, face parte din echipa care reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Competiția internațională are loc în Kazahstan și reunește tineri pasionați de inteligența artificială din mai multe țări.
Performanța elevului vasluian vine în urma etapelor de selecție organizate pentru formarea echipelor care reprezintă România la competițiile internaționale de inteligență artificială.
Elev din Vaslui, în echipa României la competiția internațională de AI
Vlad Nicolae Toma, elev la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui, s-a calificat în echipa României pentru Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI).
Alături de el, echipa este formată din Mateo Andrei Spiridon, de la Liceul „Miron Costin” din Iași, și Marian Ștefan Gășpărel, de la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi. Cei trei elevi s-au cunoscut în cadrul competițiilor naționale de inteligență artificială și au format echipa care a obținut calificarea pentru etapa internațională.
România, reprezentată la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială
Calificarea la competiția internațională reprezintă rezultatul unui proces de selecție în care elevii pasionați de inteligență artificială, informatică și tehnologie își testează cunoștințele și abilitățile prin probe practice.
Olimpiada Națională de Inteligență Artificială este destinată elevilor de liceu și include mai multe etape de selecție, cei mai bine pregătiți concurenți având posibilitatea de a ajunge în loturile care reprezintă România la competițiile internaționale.
Pentru echipa din care face parte și elevul vasluian, calificarea internațională a venit după participarea la etapele de selecție. Echipa s-a clasat pe locul 31 în clasamentul mondial și pe primul loc între echipele din România, într-o competiție la care au participat 410 echipe din întreaga lume.
Un rezultat important pentru elevii pasionați de inteligență artificială
Participarea lui Vlad Nicolae Toma la competiția internațională reprezintă o nouă experiență importantă pentru elevul vasluian și pentru comunitatea educațională din județ.
Rezultatele obținute de elevii români în competițiile de inteligență artificială au contribuit în ultimii ani la dezvoltarea unui interes tot mai mare pentru acest domeniu în rândul liceenilor.
În 2026, România a participat la IOAI, competiție desfășurată la Astana, unde lotul național a obținut opt medalii: trei de aur, două de argint și trei de bronz.
Inteligența artificială, un domeniu în dezvoltare pentru elevii români
Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială oferă elevilor pasionați de tehnologie posibilitatea de a-și testa cunoștințele într-un context internațional și de a intra în contact cu alți tineri interesați de domeniul AI.
Pentru elevii din Vaslui și pentru profesorii care îi pregătesc, participarea la astfel de competiții reprezintă și o oportunitate de a evidenția rezultatele obținute în domeniul informaticii și al inteligenței artificiale.
Vlad Nicolae Toma va reprezenta astfel Vasluiul și România într-o competiție internațională dedicată uneia dintre tehnologiile cu cea mai rapidă dezvoltare.