Nouă luni de la explozia din Rahova, imobilul e în continuare în pericol de prăbuşire

Publicat 14 iul. 2026, 14:23 Sursă realitatea.net

Zona în care se află locul este în continuare îngrădită și păzită de autorități, dar schelele și utilajele nu și-au făcut încă apariția.

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