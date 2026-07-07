Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema asistenței sociale: „Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, critică dur subfinanțarea sistemului de asistență socială și respinge ideea că România ar avea nevoie de „un singur salvator”. Reacția vine în contextul cazului „Dumbrava”, care a readus în spațiul public discuția despre lipsa serviciilor sociale, despre centrele insuficiente și despre felul în care sunt îngrijite persoanele vulnerabile.
Rogobete susține că problemele din sistem nu pot fi rezolvate prin declarații sau prin căutarea unor vinovați doar la finalul lanțului. Fostul ministru spune că asistența socială are nevoie de finanțare, de personal, de centre și de servicii funcționale, nu de imagine publică sau de soluții prezentate ca fiind salvatoare.
Rogobete respinge ideea „salvatorului unic”
Alexandru Rogobete spune că România nu poate fi condusă prin ideea unui singur om care are toate răspunsurile. În opinia sa, un stat puternic nu se construiește în jurul unei singure persoane, ci prin instituții care funcționează și prin oameni care lucrează împreună.
„Mă îngrijorează faptul că am ajuns să trăim într-o societate în care ni se spune că există un singur om care le știe pe toate, un singur om care poate salva România și un singur adevăr care trebuie acceptat. Nu. Într-o democrație, lucrurile nu funcționează așa”, scrie Rogobete, care anulează din capul locului ideea „unui dingur om”: „un stat puternic nu este construit de un om”, ci de „instituții care funcționează, de profesioniști, de echipe și de oameni care împărătșesc aceeași viziune”.
Fostul ministru susține că povestea unui singur salvator aparține altor vremuri. El leagă această idee de nevoia unor instituții puternice, capabile să ofere răspunsuri reale în fața problemelor sociale.
„Povestea salvatorului unic aparține altor vremuri. România are nevoie de instituții puternice, nu de cultul personalității”, adaugă acesta.
„Asistența socială din România este subfinanțată”
Rogobete insistă asupra faptului că asistența socială din România este slab finanțată și prea puțin dezvoltată în raport cu nevoile reale ale țării. El vorbește despre lipsa centrelor publice de îngrijire, despre numărul redus al serviciilor de paliație și despre sprijinul insuficient pentru persoanele vulnerabile.
„Adevărul este unul singur: asistența socială din România este subfinanțată. Avem prea puține centre publice de îngrijire, prea puține centre de paliație, prea puține servicii pentru persoanele vulnerabile. Există exemple bune, există oameni dedicați, dar sunt insuficiente raportat la nevoile reale ale țării”, susține fostul ministru.
Acesta amintește că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, a inițiat Programul Național de Îngrijiri la Domiciliu și dezvoltarea serviciilor de paliație. Rogobete spune însă că astfel de proiecte nu pot funcționa fără finanțare.
„Am crezut și cred în continuare că oamenii bolnavi, bătrânii și persoanele vulnerabile merită să fie îngrijiți cu demnitate. Dar nici cel mai bun program nu poate funcționa fără finanțare”, scrie Rogobete.
Fostul ministru critică tăierile de bani și blocarea angajărilor
Alexandru Rogobete critică măsurile de reducere a cheltuielilor și susține că acestea lovesc direct în persoanele vulnerabile. În opinia sa, nu poți slăbi un sistem, iar apoi să te arăți revoltat că acesta nu funcționează.
„Nu poți tăia bani, apoi să fii revoltat că nu există servicii. Nu poți bloca investițiile și angajările, iar apoi să cauți vinovați doar la capătul lanțului. Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”, afirmă el.
Fostul ministru ridică și mai multe întrebări despre felul în care poate funcționa asistența socială atunci când resursele sunt reduse. El vorbește despre bugete, angajări și sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități și serviciilor care au grijă de acestea.
„Cum poate funcționa asistența socială când reduci bugetele? Cum poate funcționa atunci când blochezi angajările? Cum poate funcționa când reduci sprijinul pentru persoanele cu dizabilități și pentru serviciile care îi îngrijesc?”, întreabă fostul ministru.
„Oamenii vulnerabili nu pot fi ajutați prin sloganuri”
Rogobete spune că reformele reale nu se pot face fără investiții și fără respect pentru profesioniștii din sistem. El susține că oamenii vulnerabili au nevoie de servicii concrete, nu de mesaje publice sau de campanii de imagine.
„Oamenii vulnerabili nu pot fi ajutați prin sloganuri. Nu pot fi îngrijiți cu postări pe Facebook și nici cu armate de comentarii coordonate. Ei au nevoie de personal, de centre, de servicii, de continuitate și de finanțare”, afirmă acesta.
Fostul ministru mai spune că România nu are nevoie de un salvator, ci de conducători care înțeleg consecințele reale ale tăierilor din buget. În finalul mesajului, Rogobete vorbește despre oamenii care ar trebui să fie în centrul deciziilor politice.
„România nu are nevoie de un salvator”, ci de „conducători care înțeleg că în spatele fiecărei linii tăiate dintr-un buget există un om”.
„Un copil cu dizabilități. Un bătrân abandonat. Un bolnav care așteaptă îngrijire. Despre ei ar trebui să fie politica. Nu despre imagine. Nu despre propagandă”, scrie Alexandru Rogobete.