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Orașul din România care a cucerit-o pe Nadia Comăneci: „Aici se întâmplă lucruri”

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 16:32

Nadia Comăneci a fost una dintre prezențele speciale ale weekendului la Cluj-Napoca, unde au avut loc două dintre cele mai importante evenimente culturale și sportive din România: TIFF și Sports Festival. Revenită în oraș după mai mulți ani, fosta mare campioană a vorbit cu admirație despre dezvoltarea comunității locale și despre investițiile făcute în educație și sport.

Prezența „Zeiței de la Montreal” la Cluj a marcat o premieră pentru Sports Festival, eveniment care a ajuns anul acesta la cea de-a șaptea ediție. Totodată, Nadia Comăneci a participat și la TIFF, unde publicul a avut ocazia să urmărească fragmente din documentarul dedicat impresionantei sale cariere.

Fosta gimnastă a revenit în orașul de pe Someș pentru prima dată după Campionatul European de Gimnastică din 2017 și a mărturisit că a fost impresionată de energia și evoluția municipiului.

În cadrul Sports Festival, desfășurat la BTarena, Nadia Comăneci a descris Cluj-Napoca drept un loc în care lucrurile se mișcă și se dezvoltă constant, motiv pentru care l-a numit „Happening City”.

„Este un moment emoționant (n.r. revenirea la Cluj), faptul că am venit la acest festival de sport (n.r. Sports Festival) și de film (TIFF.25). Eu am fost la Cluj, aici, în 2017, la Campionatul European de Gimnastică. Am asistat la evoluției Cătălinei Ponor. Știam că acest oraș este, cum spunem noi ‘The Happening City’ (orașul în care se întâmplă lucruri), unde lumea investește în sport, în educația copiilor și în a le crea posibilități de a se dezvolta în viață”, a declarat Nadia Comăneci.

Vizita fostei campioane olimpice face parte din seria de evenimente organizate în cadrul „Anului Nadia”, proiect dedicat uneia dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc. Prin mesajul său, Nadia Comăneci a evidențiat importanța investițiilor în tineri și rolul pe care sportul îl joacă în formarea noilor generații.

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