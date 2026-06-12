Răfuială violentă între doi șoferi din Botoșani, pe străzile Iașului

Un conflict mai vechi între doi șoferi din Botoșani a degenerat într-un episod extrem de violent, petrecut în noaptea de 11 spre 12 iunie, în municipiul Iași, zona Ateneu – Tătărași.

Unul dintre șoferi ar fi provocat intenționat o coliziune gravă pe strada Ion Creangă, transformând disputa într-o scenă de film de acțiune. În cele două mașini se aflau șase persoane, iar după impact tensiunile au continuat: unul dintre șoferi l-a atacat pe celălalt cu spray lacrimogen, potrivit monitorulbt.ro .

Intervenția autorităților a fost amplă, la fața locului ajungând echipaje de descarcerare, pompieri și ambulanțe.

Cel mai grav rănit este un tânăr de 18 ani, pasager în una dintre mașini, care a rămas încarcerat și a fost internat în stare critică la ATI.

Șoferul atacat, în vârstă de 32 de ani, a suferit multiple contuzii și o arsură chimică oculară severă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele incidentului.