SITUAȚIE CRITICĂ la Spitalul de Psihiatrie Murgeni: 3 morți și peste 20 de pacienți duși la UPU Bârlad

Conducerea Spitalului Murgeni crede că bolnavii ar fi avut de suferit după ce au luat marţi, masa de prânz.
Tragedie la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni: Trei pacienți decedați și unul în stare critică, posibila legătură cu alimente de la o mănăstire. Autoritățile intră în alertă, anchetă în desfășurare pentru identificarea cauzelor.
O tragedie de proporții a avut loc astăzi la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, unde trei pacienți și-au pierdut viața, iar unul se află într-o stare foarte gravă. Alți 20 de pacienți au fost transferați în cursul serii către compartimentul UPU Bârlad, precizează bdbnews.ro .
Ca primă ipoteză se pare că sursa problemelor ar putea fi alimentele oferite pacienților, provenite de la Mânăstirea din Florești. Se indică faptul că aceste alimente au fost aduse de pomană și distribuite în rândul pacienților spitalului.
Autoritățile, inclusiv Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, Poliția și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, au intrat în alertă și au început o investigație amănunțită pentru a stabili legătura între consumul acestor alimente și decesele pacienților.
Conducerea Spitalului Murgeni crede că bolnavii ar fi avut de suferit după ce au luat marţi, masa de prânz.
„Noi credem că situaţia s-a produs în urma servirii mesei de prânz din cursul zilei de ieri. Avem un total de aproximativ 140 de pacienţi care au mâncat. Avem trei pacienţi decedaţi în cursul zilei de astăzi, cu simptomatologie diareică, urmată de vărsături şi stop cardiorespirator şi un alt pacient transferat azi la Spitalul Bârlad. Pe lângă aceştia, mai sunt 10 pacienţi cu scaune diareice, pe care intenţionăm să-i trimitem la Spitalul Bârlad. Au fost prelevate probe şi aşteptăm rezultatele în cursul zilei de joi”, a declarat managerul Spitalului de Psihiatrie Murgeni, Ionel Carp.Ministerul Sănătății a organizat imediat o celulă de criză, care a dispus transferul tuturor pacienților simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistență medicală de terapie intensivă, precum și preluarea de probe biologice și de aliment pentru analiza toxicologică la IML Iași.
„Probe din alimente au fost preluate și direcționate de asemenea către INSP- Centrul de Sănătate Publică din Iași pentru analize microbiologice. Transferul pacienților de la spitalul de psihiatrie către spitalul din Bârlad s-a realizat cu ambulante pentru victime multiple și este coordonat de Centrul Operativ pentru Situații de Urgenta din cadrul Ministerului Sănătății”, menționează Ministerul Sănătății.
Sursa: Realitatea de Vaslui