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Un șofer și-a stricat mașina pe un drum și a obținut plata avariilor de la Consiliul Județean
FOTO: Arhivă
Un șofer și-a avariat autoturismul Mercedes Benz 350D 4Matic după ce a intrat de pe strada Vitejilor din satul Horlești, comuna Rediu, pe drumul județean DJ 282, aflat atunci în reabilitare.
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