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Un șofer și-a stricat mașina pe un drum și a obținut plata avariilor de la Consiliul Județean

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 17 iun. 2026, 12:40

Un șofer și-a avariat autoturismul Mercedes Benz 350D 4Matic după ce a intrat de pe strada Vitejilor din satul Horlești, comuna Rediu, pe drumul județean DJ 282, aflat atunci în reabilitare.

Incidentul s-a produs pe 20 iulie 2021, când diferența de nivel dintre drumul comunal și drumul județean era de aproximativ 30 de centimetri. Din cauza acestei denivelări, mașina a suferit avarii la partea din față, fiind necesară înlocuirea mai multor componente.

Autoturismul era asigurat CASCO, iar Omniasig a achitat reparațiile, în valoare de 3.752 de lei. Ulterior, asigurătorul a cerut recuperarea banilor în instanță, chemând în judecată mai multe instituții, potrivit ziaruldeiasi.ro.

După cinci ani de proces, Judecătoria a stabilit că vinovat este Consiliul Județean Iași, deoarece drumul județean nu fusese racordat corespunzător cu strada de unde venea mașina.

Instanța a obligat CJ Iași la plata sumei cerute de Omniasig. Sentința a fost contestată, iar dosarul a ajuns la Tribunal.

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